Наука и технологии
Сегодня 15:15
Украина испытала «способные уничтожить крымский мост» ракеты
Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун»
СМИ сообщили, что Украина испытала крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», «способные уничтожить крымский мост». По крайней мере так их ранее охарактеризовал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Сообщается, что испытания прошли в Одесской области. В ходе них ракеты почти одновременно уничтожили две цели в Чёрном море. Об этом рассказал глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром». Первая морская цель, по его словам, находилась на расстоянии 85 километров, а вторая — 110 километров. Расстояние между целями превышало 20 километров.
Во время полёта крылатые ракеты сами снизились до высоты пять метров над уровнем моря за 10-15 километров до целей. Затем была рассчитана оптимальная точка попадания.