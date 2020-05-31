Украина испытала «способные уничтожить крымский мост» ракеты

Сообщается, что испытания прошли в Одесской области. В ходе них ракеты почти одновременно уничтожили две цели в Чёрном море. Об этом рассказал глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром». Первая морская цель, по его словам, находилась на расстоянии 85 километров, а вторая — 110 километров. Расстояние между целями превышало 20 километров.

Во время полёта крылатые ракеты сами снизились до высоты пять метров над уровнем моря за 10-15 километров до целей. Затем была рассчитана оптимальная точка попадания.