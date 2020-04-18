Украина испытала свой модернизированный танк под водой

Как сказано в описании к видео, испытывался образец танка Т-72 подводного вождения. Модернизированную машину погрузили в водоём на глубину пять метров. Под водой танк успешно преодолел десятиметровую дистанцию.

В ходе этих испытаний военные проверили основные тактико-технические характеристики танка во время вождения на глубине.

Стоит отметить, что сейчас почти все поступающие на вооружение бронемашины имеют оборудование для подводного вождения. В его состав входят специальные трубы, через которые поступает воздух к двигателю. Кроме того, в число оборудования входит откачивающая система. В целом, подводное вождение требует тщательной подготовки танка.