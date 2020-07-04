Украина испытала турецкий ударно-разведывательный дрон

Тесты прошли в июле под городом Ровно, пишет «Лента. ру». Сначала на испытаниях дрон провёл разведку, а затем выпустил планирующую бомбу с лазерным наведением MAM-L по цели, имитирующей командно-штабную машину противника. Эта бомба имеет дальность поражения до восьми километров и точность наведения — до одного метра.

В марте стало известно о том, что Киев и Анкара планируют организовать производство турецких ударных беспилотников на Украине. К тому времени Киев уже получил шесть дронов Bayraktar TB2. Данный беспилотный аппарат широко применялся в ходе операции весенний щит в провинции Идлиб САР против правительственных войск Сирийской республики.