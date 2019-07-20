Украина купит списанные советские корабли

Стоимость кораблей составит примерно 800 тысяч польских злотых (около 13,3 миллиона рублей). Это небольшая цена. Но, как пишет «Военное обозрение», указанные корветы Metalowiec и Rolnik совершенно непригодны для боевых нужд.

Сообщается, что у первого в корпусе есть десять течей, закупоренных герметизирующими составами. Оба корабля имеют проблемы с вооружением и силовыми установками. Да и в целом, их уже давно не обслуживали.

Эксперты уверены, что покупка корветов не улучшит боеспособность Военно-морских сил Украины. Поэтому они надеются, что планы Киев не станет претворять в жизнь.