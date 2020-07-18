Украина купит у США патрульные катера для борьбы с угрозами в Чёрном море

Всего Украине будет продано 16 патрульных катеров, пишет РБК. «Это повысит способности Военно-морских сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях», — отметил глава МИД страны.

Шесть катеров поставят в рамках оказания помощи США в сфере безопасности. Остальные Украина сможет приобрести за счёт средств своего оборонного бюджета. Данную сделку глава МИД назвал «важным шагом», который свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. В частности, такая военная поддержка поможет Киеву развить современные Вооружённые Силы для противостояния «российской агрессии».