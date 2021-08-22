Украина модернизировала советские боевые машины пехоты

Сообщается, что на параде засветились десять единиц техники. Боевые машины пехоты оснастили одноместным боевым отделением «Спис». Оно заменило модуль «Шквал». Вместо советской 30-мм скорострельной пушки 2А72 установили ЗТМ-1, вместо 30-мм АГ-17 — автоматический гранатомёт КБА-117. Старые противотанковые управляемые ракеты «Конкурс» тоже заменили на более совершенные Р-2 с лазерным наведением. Оставили только пулемёт — 7,62-мм ПКТ. Ещё у машин ПТУР укрыли бронированными защитными экранами.

Кроме того, на БМП-1 смонтировали крылья-поплавки как у БМП-2. Двигатель, скорее всего, не заменили, хотя были планы установить 330-сильный немецкий вариант.