Украина модернизирует редкую модификацию вертолёта Ми-8 своими силами

Ми-8ТП — это пассажирский вертолёт, построенный по заказу Министерства обороны специально для перевозки международных инспекторских групп по контролю за мероприятиями по ограничению вооружений. Отмечается, что это редкая модификация. На Ми-8ТП специально устанавливали мощную радиостанцию. Вертолёты производились в советское время на заводе в Улан-Удэ. По некоторым данным, у Воздушных Сил Украины есть два Ми-8ТП.

Обновлённый вертолёт будет поставлен 15-й бригаде транспортной авиации Воздушных Сил Украины. Модернизация предполагает превращение аппарат в полноценный транспортно-десантный вертолёт.

Сообщается также, что с 2014 года «Мотор Сич» поставила ВСУ 37 модернизированных вертолётов Ми-8МСБ. Также в конце 2021 года Морская авиация ВМС Украины получила два дополнительных Ми-8МСБ.