Украина начала использовать беспилотник Bayraktar, который ранее бомбил Сирию

Номер этого Bayraktаr TB2 — «TCB-804». Его заметили в районе Мариуполя. Сообщается, что аппарат держал курс на авиабазу Кульбакино. Там дислоцируются беспилотники, принадлежащие Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Эксперты предположили, что этот беспилотник появился на Украине потому, что Турция поставляет Киеву не новые аппараты, а те, что уже применялись. ВСУ пока просто не изменили данные беспилотника. Кроме того, есть вероятность что этот беспилотник принадлежит Турции. Его передали ВСУ в виде помощи на время. Также не исключено, что появление аппарат с номером «TCB-804» стало результатом действий хакеров, заменивших реальные данные на поддельные.