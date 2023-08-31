Украина начала использовать пятикратно просроченные ракеты

Переверзев заявил, что АГМ-88 HARM - это противорадиолокационная ракета, запускаемая исключительно с самолетов. Он отметил, что год выпуска каждой из трех ракет - не позднее 1996.

Предполагается, что срок хранения этих ракеты составляет не более пяти лет, после чего она снимается с вооружения и направляется на утилизацию. Однако вооруженные формирования на Украине, благодаря поставкам из США, продолжают использовать эти ракеты по территории ДНР.