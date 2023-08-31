Наука и технологии
15:40, 31 августа 2023
1 мин.

Украина начала использовать пятикратно просроченные ракеты

25 лет каждой

Украинские войска выпустили по Донецку три ракеты АГМ-88 HARM, каждая из которых находится в эксплуатации почти 25 лет, несмотря на то, что срок их службы составляет пять лет, заявил начальник оперативного отдела представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев, сообщает РИА Новости.

Украина начала использовать пятикратно просроченные ракеты

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Переверзев заявил, что АГМ-88 HARM - это противорадиолокационная ракета, запускаемая исключительно с самолетов. Он отметил, что год выпуска каждой из трех ракет - не позднее 1996.

Предполагается, что срок хранения этих ракеты составляет не более пяти лет, после чего она снимается с вооружения и направляется на утилизацию. Однако вооруженные формирования на Украине, благодаря поставкам из США, продолжают использовать эти ракеты по территории ДНР.

Новости партнеров
Новости партнеров