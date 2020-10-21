Украина начала испытания беспилотника-разведчика «Аист-100»

Испытания проводят специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники. Важная часть проверок — работа беспилотника в условиях действия систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. После испытаний будет принято решение о принятии «Аиста-100» на вооружение.

«Военное обозрение» пишет, что беспилотник предназначен для разведки в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, в режиме радиопомех или блокировки систем спутниковой навигации. К тому же на «Аист-100» не должны влиять ни время суток, ни погода.

Размах крыльев беспилотника достигает 1,58 метра. Может находиться в воздухе до 2,5 часа. Максимальная высота — 1,5 километра, а дальность — 100 километров. Крейсерская скорость составляет 70 км/час.