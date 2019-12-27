Украина начала испытывать новые боеприпасы для отпора России

На начальном этапе испытаний запланирована стрельба с «Тайфунами-1» на расстояние около 40 километров. Это, как пишут СМИ, в два раза «превышает дальность снаряда РСЗО БМ-21 “Град”».

Помимо «Тайфуна-1» в новой украинской линейке дальнобойных реактивных снарядов присутствуют управляемый «Тайфун-1М», а также модернизированные версии реактивных систем залпового огня «Тайфун-2» и «Тайфун-4».

Калибр ракеты (реактивного снаряда) «Тайфун-1» составляет 122 миллиметра. Промежуточные результаты испытаний пока не сообщаются, поэтому сказать что-либо о показателях мощности боеприпаса и эффективности поражения им целей, нельзя.