Украина начала пытаться догнать Россию в модернизации советского оружия

Сейчас этот комплекс считается устаревшим, а у ракет от него истекли сроки безопасной эксплуатации, пишет «Российская газета». Украина уже начала модернизировать «Штурм-С». Пока работы находятся в начальной стадии.

Сообщается, что с правой стороны машины смонтировали прицел ОПСН-И с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером и каналом наведения ракеты РК-2В «Барьер-В». На комплекс также установили датчики для фиксации лазерного излучения и устройства для отстрела защитных гранат, создающих аэрозольные завесы.

Журналисты уточняют, что создавая данный образец, украинские специалисты пытаются догнать российские разработки. Россия уже в 2014 году приняла на вооружение модернизированный «Штурм-СМ». Кроме того, российская армия получает комплекс «Хризантема-С» следующего поколения.