Украина начала возвращать в войска признанные неудачными танки

Как пишет «Российская газета», Т-64БМ «Булат» выводили в резерв из-за того, что эти танки при слабом двигателе и недостаточно надёжной ходовой части обладали слишком большим весом. Кроме того, не оправдала себя и динамическая защита «Нож» — срабатывала во время танку, нанося ему тяжёлые повреждения. Ещё одним недостатком было отсутствие тепловизионного ночного прицела.

Тем не менее, как утверждают журналисты, в декабре 2020 года Т-64БМ «Булат» засветились в ходе одного из учений десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины (ВСУ).