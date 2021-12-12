Украина начнёт продавать ракеты для уничтожения кораблей за рубеж

Уточняется, что Министерство обороны Украины планирует в этом году подписать контракт на поставку второго дивизиона противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун». В то же время работы по изготовлению первого дивизиона идут по утверждённому плану и ожидается, что Вооружённые силы Украины получат противокорабельные комплексы с ракетами в начале 2022 года.

Отмечается, что в будущем, при необходимости, украинские предприятия смогут нарастить количество производимых дивизионов до трёх в год. Такие объёмы позволят выполнять одновременно заказы и для ВСУ, и для возможных заказчиков из-за рубежа. Утверждается, что проходят переговоры о возможных будущих закупках РК-360МЦ «Нептун» с четырьмя странами.