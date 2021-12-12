Наука и технологии
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Украина начнёт продавать ракеты для уничтожения кораблей за рубеж

Предприятия страны смогут выполнять нужный объём работ
Украинские СМИ сообщили, что до конца 2021 года ожидается подписание контракта на второй дивизион РК-360МЦ «Нептун» для Военно-морских сил Украины (ВМСУ). Кроме того, продолжаются переговоры с вероятными иностранными заказчиками.
Украина начнёт продавать ракеты для уничтожения кораблей за рубеж

Уточняется, что Министерство обороны Украины планирует в этом году подписать контракт на поставку второго дивизиона противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун». В то же время работы по изготовлению первого дивизиона идут по утверждённому плану и ожидается, что Вооружённые силы Украины получат противокорабельные комплексы с ракетами в начале 2022 года.

Отмечается, что в будущем, при необходимости, украинские предприятия смогут нарастить количество производимых дивизионов до трёх в год. Такие объёмы позволят выполнять одновременно заказы и для ВСУ, и для возможных заказчиков из-за рубежа. Утверждается, что проходят переговоры о возможных будущих закупках РК-360МЦ «Нептун» с четырьмя странами.

Источник: Defence Express
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