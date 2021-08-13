Украина начнёт собирать турецкие беспилотники самостоятельно

Об этом сообщила заместитель генерального директора по инвестициям Наталья Озден. Она утверждает, что Baykar Makina согласна оплатить всё строительство и наладить работу по выпуску беспилотников. Также компания хочет создать совместные индустриальный и технологический парк оборонных технологий для украинских и турецких предприятий. В Baykar Makina считают, что этот проект может обогатить оба государства.

Пока всё находится на стадии разработки и утверждения. Пока неясно, будут ли созданные на заводе беспилотники поступать на вооружение Украины.

Напомним, что Украина сейчас закупает дроны Bayraktar у Турции. В июле турецкие БПЛА поступили на вооружение в Военно-морские силы (ВМС) страны.