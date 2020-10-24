Украина намерена производить турецкие беспилотники

Об этом пишет «Военное обозрение» со ссылкой на вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. По его словам, Турция готова инвестировать, от Украины ей нужна площадка для предприятия, которое будет производить беспилотники.

Сообщается, что ранее Турция думала разместить производство Bayraktar на одном из предприятий «Укроборонпрома», но затем поменяла решение. На отдельном заводе для беспилотников будут работать украинские специалисты. Кроме того, предприятие сможет продавать аппараты и на Украине, и в других странах.

Ещё Украина и Турция рассматривают возможность создания совместных предприятий по производству ПТРК, авиационных двигателей для беспилотников, вертолётов и самолётов.