Наука и технологии
Сегодня в 14:47
Украина научилась сама выпускать ракеты класса «воздух-воздух»
Р-27
СМИ сообщили, что украинская компания «Артём» научилась сама выпускать ракеты класса «воздух-воздух». Компания не применяет комплектующие, изготовленные в России.
«Военное обозрение» уточняет, что до 2014 года «Артём» выпускал ракеты Р-27 в тесной кооперации с партнёрами из России.
Как заявил президент компании «Артём» Владимир Зимин, теперь это изделие является на 100% украинским. Предприятие освоило выпуск без России.
Зимин также отметил, что ракеты Р-27 — это наиболее важный и «ходовой» продукт компании «Артём». От его реализации предприятие получает большую часть доходов.
По мнению президента компании, ракеты имеют большие перспективы в будущем. По тактико-техническим характеристикам они соответствуют высоким современным требованиям в военной авиации.
Индия уже заказала у Украины большое количество Р-27.