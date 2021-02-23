Украина научилась сама выпускать ракеты класса «воздух-воздух»

«Военное обозрение» уточняет, что до 2014 года «Артём» выпускал ракеты Р-27 в тесной кооперации с партнёрами из России.

Как заявил президент компании «Артём» Владимир Зимин, теперь это изделие является на 100% украинским. Предприятие освоило выпуск без России.

Зимин также отметил, что ракеты Р-27 — это наиболее важный и «ходовой» продукт компании «Артём». От его реализации предприятие получает большую часть доходов.

По мнению президента компании, ракеты имеют большие перспективы в будущем. По тактико-техническим характеристикам они соответствуют высоким современным требованиям в военной авиации.

Индия уже заказала у Украины большое количество Р-27.