Украина научилась самостоятельно производить боеприпасы для военных дронов

Учения проходили на украинском полигоне «Широкий Лан», пишет «Военное обозрение». Сообщается, что в ходе них ударный беспилотник сбрасывал боеприпасы украинского производства. Это были имитационные модели НИ-РКГ-1600. Они предназначены для тренировок операторов ударных беспилотников.

Боевая часть такого боеприпаса состоит из светошумового или дымогенерирующего блока. Он выбирается в зависимости от времени суток. Область поражения составляет один квадратный метр, если беспилотник атакует с высоты 300 метров.

Журналисты отмечают, что на Украине также разрабатывают боевой кумулятивный боеприпас РКГ-1600. По массе он аналогичен НИ-РКГ-1600 — 1,6 килограмма. РКГ-1600 скоро будет проходить испытания.