Наука и технологии
Вчера 20:28
Украина научилась самостоятельно производить боеприпасы для военных дронов
Пока испытывает имитационные модели
Недавние учения показали, что Украина научилась самостоятельно производить боеприпасы для военных беспилотников.
Учения проходили на украинском полигоне «Широкий Лан», пишет «Военное обозрение». Сообщается, что в ходе них ударный беспилотник сбрасывал боеприпасы украинского производства. Это были имитационные модели НИ-РКГ-1600. Они предназначены для тренировок операторов ударных беспилотников.
Боевая часть такого боеприпаса состоит из светошумового или дымогенерирующего блока. Он выбирается в зависимости от времени суток. Область поражения составляет один квадратный метр, если беспилотник атакует с высоты 300 метров.
Журналисты отмечают, что на Украине также разрабатывают боевой кумулятивный боеприпас РКГ-1600. По массе он аналогичен НИ-РКГ-1600 — 1,6 килограмма. РКГ-1600 скоро будет проходить испытания.