Украина назвала одну из улиц в честь Стива Джобса

Такое решение приняла Городская топонимическая комиссия, его одобрил глава Изюмской городской военной администрации Валерий Марченко. Отмечается, что в течение декабря 2022 года в городе Изюм переименовали около 60 улиц.

Недавно нейросеть сгенерировала изображение, которое показало, как бы выглядел Стив Джобс, если бы был жив сейчас.