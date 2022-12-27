Украина назвала одну из улиц в честь Стива Джобса

18:44, 27 декабря 2022
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Украина назвала одну из улиц в честь Стива ДжобсаРаньше она была улицей Владимира Высоцкого
Украинские СМИ сообщили, что в городе Изюм Харьковской области переименовали ряд улиц и площадей. Так, улица Владимира Высоцкого стала улицей Стива Джобса, основателя Apple.
Фото: Unsplash
Такое решение приняла Городская топонимическая комиссия, его одобрил глава Изюмской городской военной администрации Валерий Марченко. Отмечается, что в течение декабря 2022 года в городе Изюм переименовали около 60 улиц.
Недавно нейросеть сгенерировала изображение, которое показало, как бы выглядел Стив Джобс, если бы был жив сейчас.
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