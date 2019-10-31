Украина обвинила Россию в глушении связи на Донбассе

Полковник также рассказал, что из-за спуфинга (маскировка под конкретное подключённого к сети устройство) сигнала GPS в 2015-2017 годах Киев потерял около ста небольших беспилотников.

Кроме того, российским военным удавалось как минимум два раза получить доступ к смартфону полковника. Пострадали и другие украинцы. В частности, через их телефоны совершалась отправка текстовых сообщений. Все эти приёмы американские журналисты назвали «инструментами информационной войны».

Также, по информации полковника, российские беспилотники «Орлан-10» могут определять местоположение украинских радаров и мешать их работе. Но в последнее время применение дронов снизилось, вероятно, из-за переброски инструментов в Сирию.