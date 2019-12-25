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Украина обвинила Россию в имитации атаки на американский эсминец
Он находился в Чёрном море
Представители Вооружённых сил (ВС) Украины заявили, что появление российских бомбардировщиков Су-24 в районе присутствия американского эсминца USS Ross было «имитацией ракетной атаки на него».
Комментарии представителей ВС приводит «Военное обозрение», ссылаясь на Defence Blog. Су-24 появились в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем 23 декабря.
«Российские самолёты осуществили манёвр, типичный для авиаудара крылатыми ракетами, после чего вернулись на аэродром базирования», — сообщает пресс-служба ВС.
Кроме того, в Defence Blog пишут, что манёвры проводились в «непосредственной близости от американского корабля». Сообщается, что на месте действия находились два Су-24 в сопровождении «либо Су-27, либо Су-30».
Сейчас, как пишут журналисты, USS Ross находится в порту Одессы.