Украина обвинила Россию в имитации атаки на американский эсминец

Комментарии представителей ВС приводит «Военное обозрение», ссылаясь на Defence Blog. Су-24 появились в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем 23 декабря.

«Российские самолёты осуществили манёвр, типичный для авиаудара крылатыми ракетами, после чего вернулись на аэродром базирования», — сообщает пресс-служба ВС.

Кроме того, в Defence Blog пишут, что манёвры проводились в «непосредственной близости от американского корабля». Сообщается, что на месте действия находились два Су-24 в сопровождении «либо Су-27, либо Су-30».

Сейчас, как пишут журналисты, USS Ross находится в порту Одессы.