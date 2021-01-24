Наука и технологии
Сегодня 16:35
Украина объяснила «бесполезность» российского танка «Армата»
Назвали его танком с «нулевыми перспективами»
Украинские СМИ опубликовали интервью с бывшим командиром танкового батальона Вооружённых сил страны (ВСУ), которого называют «одним из главных украинских экспертов в танковой сфере». Он заявил о «бесполезности» российского танка «Армата».
В целом, в материале шла речь о том, как «Украина будет противостоять российским танкам». Эксперта спросили, чем Украина должна ответить на российские танки Т-72Б3, Т-90М и Т-14 «Армата». Бывший командир танкового батальона заявил, что «у России нет фундаментальной науки, от науки прикладной остались лишь советские обломки». Поэтому танк «Армата» имеет нулевые перспективы.
Украинский эксперт сказал, что для этой боевой машины нет двигателя, пушка у него не 152-мм, а 125-мм. Также возникают вопросы к прицелам и системам управления огнём.