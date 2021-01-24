Украина объяснила «бесполезность» российского танка «Армата»

В целом, в материале шла речь о том, как «Украина будет противостоять российским танкам». Эксперта спросили, чем Украина должна ответить на российские танки Т-72Б3, Т-90М и Т-14 «Армата». Бывший командир танкового батальона заявил, что «у России нет фундаментальной науки, от науки прикладной остались лишь советские обломки». Поэтому танк «Армата» имеет нулевые перспективы.

Украинский эксперт сказал, что для этой боевой машины нет двигателя, пушка у него не 152-мм, а 125-мм. Также возникают вопросы к прицелам и системам управления огнём.