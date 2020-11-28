Украина объяснила цель покупки турецких беспилотников

Как пишет «Лента.ру», дроны будут использоваться для разведки и наведения вдоль границ с Россией. В частности, Bayraktar TB2 хотят направить на защиту морского побережья Чёрного и Азовского морей.

Главнокомандующий ВС Украины также сообщил, что беспилотники для страны имеют «несколько иные тактико-технические характеристики, в частности, высоту и дальность применения». Особенностью украинских Bayraktar TB2 станет увеличенная дальность управления — до 300 километров. Кроме того, сообщается о возможности применения системы спутниковой связи. Она вообще избавит аппараты от понятия «дальность управления».