Наука и технологии
Сегодня 17:05
Украина объяснила цель покупки турецких беспилотников
Где будет их использовать
СМИ со ссылкой на главнокомандующего Вооружёнными силами (ВС) Украины генерал-полковника Руслана Хомчака сообщили, что в 2021 году Украина купит пять турецких беспилотников Bayraktar TB2. Стала известна и цель покупки.
Как пишет «Лента.ру», дроны будут использоваться для разведки и наведения вдоль границ с Россией. В частности, Bayraktar TB2 хотят направить на защиту морского побережья Чёрного и Азовского морей.
Главнокомандующий ВС Украины также сообщил, что беспилотники для страны имеют «несколько иные тактико-технические характеристики, в частности, высоту и дальность применения». Особенностью украинских Bayraktar TB2 станет увеличенная дальность управления — до 300 километров. Кроме того, сообщается о возможности применения системы спутниковой связи. Она вообще избавит аппараты от понятия «дальность управления».