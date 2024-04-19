Украина обзавелась БПЛА с дальностью полета до трех тысяч километров

Эта разработка стала результатом инвестиций Украины сотни миллионов долларов в производство БПЛА. Издание отмечает, что в настоящее время по меньшей мере шесть компаний производят беспилотники, способные находить и поражать цели на больших расстояниях.

The Economist объясняет такое развитие событий нежеланием Запада предоставить Украине оружие дальнего радиуса действия. Это подтолкнуло Украину к поиску других решений для «удовлетворения своих потребностей».