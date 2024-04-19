Украина обзавелась БПЛА с дальностью полета до трех тысяч километров

Опубликовано 19 апреля 2024, 15:40
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Украина обзавелась БПЛА с дальностью полета до трех тысяч километровСпособные достигать Сибири
По данным издания The Economist, Вооруженные силы Украины (ВСУ) приобрели новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с дальностью полета до 3 000 километров, способные достичь Сибири, пишет Лента.ру.
Эта разработка стала результатом инвестиций Украины сотни миллионов долларов в производство БПЛА. Издание отмечает, что в настоящее время по меньшей мере шесть компаний производят беспилотники, способные находить и поражать цели на больших расстояниях.
The Economist объясняет такое развитие событий нежеланием Запада предоставить Украине оружие дальнего радиуса действия. Это подтолкнуло Украину к поиску других решений для «удовлетворения своих потребностей».