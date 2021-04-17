Наука и технологии
Сегодня в 15:45
Украина оценила свой военный потенциал на случай «российской агрессии»
Считает, что его достаточно
Стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) считают свой военный потенциал достаточным для обороны в «случае российской агрессии». Утверждается, что стране не придётся привлекать вооружённые силы союзников.
Об этом заявил командующий Операцией объединённых сил ВСУ Сергей Наев. По его словам, все планы ВСУ отрабатываются без привлечения вооружённых сил союзников. Тем не менее, в случае обострения Украина рассчитывает на увеличение материально-технической помощи. Страна считает, что вооружённых сил у неё достаточно для обороны.
Издание «Коммерсант» напоминает, что в конце марта обострилась ситуация на юго-востоке Украины. Тогда стороны стороны конфликта в Донбассе начали обвинять друг друга в нарушении перемирия.
Недавно эксперты сообщили, что у Украины есть 450–500 танков, готовых к боям.