Украина отдаст Китаю наработки по крупнейшему в мире транспортному самолёту

Об этом сообщило китайское издание Sohu. По словам авторов материала, если Пекин всё-таки получит в своё распоряжение данные наработки, это выведет его потенциал стратегических перевозок на мировой уровень. Кроме того, китайские авиастроительные предприятия смогут сэкономить огромное количество времени и ресурсов.

Ан-225 «Мрия» был разработан ещё во времена СССР. Когда появился, стал самым большим транспортным самолётом в мире. Его максимальная взлётная масса равна 640 тоннам, длина — 84 метрам, а размах крыла — 88,4 метра. В мире существует лишь один лётный экземпляр самолёта.

Как рассказал «РИА Новости» эксперт, Украина идёт на этот шаг не только, чтобы заработать, но и для укрепления связей с Китаем.