Украина отказалась от Hyperloop Илона Маска из-за «абсурдности идеи»

Министр призвал больше не вспоминать о ней, поскольку проект строительства Hyperloop неосуществим. Чиновник считает, что «проще изобрести технологию телепортации», чем запустить вакуумные поезда.

Напомним, концепцию Hyperloop предложил в 2013 году Илон Маск (Elon Musk). С тех пор появились только тестовые варианты вакуумных поездов, которые испытываются на различных полигонах. Разработчики пытаются добиться целевого показателя скорости в 1200 км/ч. Но пока рекорд равен 463 км/час. Поезд, разогнавшийся до целевой скорости, смог бы добираться из Москвы до Санкт-Петербурга всего за 33 минуты.