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Украина отказалась от Hyperloop Илона Маска из-за «абсурдности идеи»

«Проще изобрести технологию телепортации»
Министр инфраструктуры Украины осудил идею строительства вакуумного поезда Hyperloop, которую ранее выдвигал его предшественник на посту. По мнению нового главы министерства, идея абсурдна.

Министр призвал больше не вспоминать о ней, поскольку проект строительства Hyperloop неосуществим. Чиновник считает, что «проще изобрести технологию телепортации», чем запустить вакуумные поезда.

Напомним, концепцию Hyperloop предложил в 2013 году Илон Маск (Elon Musk). С тех пор появились только тестовые варианты вакуумных поездов, которые испытываются на различных полигонах. Разработчики пытаются добиться целевого показателя скорости в 1200 км/ч. Но пока рекорд равен 463 км/час. Поезд, разогнавшийся до целевой скорости, смог бы добираться из Москвы до Санкт-Петербурга всего за 33 минуты.

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