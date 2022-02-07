Украина отказалась от противоракетной системы «Железный купол»

Резников отметил, что у системы низкие тактико-технические характеристики для защиты территории от неуправляемых ракет и реактивных снарядов. По его словам, «Железный купол» защищает Израиль только от ракет, которые «летят медленно на маленькое расстояние и сделаны в гаражах на территориях соседних стран». Поэтому Резников считает, что система ПРО не в состоянии защитить атомные электростанции или аэродром Украины.

«Российская газета» напомнила, что система противоракетной обороны «Железный купол» поступила на вооружение Израиля в 27 марта 2011 года. Она предназначена для перехвата ракет на дистанции от 4 до 70 километров.