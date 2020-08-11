Украина отказалась от смертельно опасного для своих военных миномёта

Это тоже 120-миллиметровый миномёт «Бучарда» производства Старокраматорского машиностроительного завода. Его, как утверждается, разрабатывают с нуля. Миномёт уже прошёл некоторые испытания, в частности «хорошо проявил себя в условиях низких температур».

Также ВСУ закупают 82-миллиметровые миномёты УПИК-82 и 60-миллиметровые МП-60.

СМИ неоднократно писали о трагических случаях, связанных с «Молотом». Последний произошёл в середине июня, пишет «Российская газета». Тогда миномёт взорвался во время обстрела территории Луганской народной республики. Из-за этого погибли двое представителей ВСУ, ещё двое военных получили ранения. Причиной трагедии назвали низкое качество и ненадлежащее обслуживание миномёта.