Украина отказалась создавать превосходящий «Армату» танк

Как пишет «Военное обозрение», украинские заводы отказались внедрять разработку. Сообщается, что «Тирекс» оказался опаснее сам для себя и своего экипажа, чем для противника.

Журналисты напоминают, впервые информация о «Тирексе» стала известна широкой публике в 2016 году. На Украине говорили, что разработка перевернёт представления о танкостроении. Основой для машины должен был стать советский Т-64. Танк хотели оснастить необитаемой башней, как «Армату». Кроме того, были планы сделать машину беспилотной.

В итоге проект остался лишь на бумаге. Причиной стали грубые ошибки, допущенные при разработке. Расчёты, например, показали, что у танка при повторном выстреле мог произойти разрыв танкового ствола.