Наука и технологии
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Украина отказалась создавать превосходящий «Армату» танк
Проект закрыли
Украина отказалась создавать превосходящий «Армату» танк, проект которого проходил под названием «Тирекс».
Как пишет «Военное обозрение», украинские заводы отказались внедрять разработку. Сообщается, что «Тирекс» оказался опаснее сам для себя и своего экипажа, чем для противника.
Журналисты напоминают, впервые информация о «Тирексе» стала известна широкой публике в 2016 году. На Украине говорили, что разработка перевернёт представления о танкостроении. Основой для машины должен был стать советский Т-64. Танк хотели оснастить необитаемой башней, как «Армату». Кроме того, были планы сделать машину беспилотной.
В итоге проект остался лишь на бумаге. Причиной стали грубые ошибки, допущенные при разработке. Расчёты, например, показали, что у танка при повторном выстреле мог произойти разрыв танкового ствола.