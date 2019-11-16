Украина отпугивает российские танки «соломенными» муляжами американского оружия

Об этом рассказал корреспондент The New York Times. По его словам, США запретили Украине использовать в бою настоящие комплексы Javelin. Они «спрятаны в надёжном месте». На линии соприкосновения же стоят муляжи. Они нужны для того, чтобы «отпугивать потенциальные русские танки».

Журналист отметил, что из-за подобных ограничений Украине не стоит слишком полагаться на обещания США о поставке оружия, в частности, летального.

Напомним, конфликт на Украине между Вооружёнными силами (ВСУ) и ополченцами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик длится с 2014 года.