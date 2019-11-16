Наука и технологии
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Украина отпугивает российские танки «соломенными» муляжами американского оружия
Всё потому, что США запрещает украинцам использовать настоящие
СМИ сообщили, что украинские военные устанавливают в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой.
Об этом рассказал корреспондент The New York Times. По его словам, США запретили Украине использовать в бою настоящие комплексы Javelin. Они «спрятаны в надёжном месте». На линии соприкосновения же стоят муляжи. Они нужны для того, чтобы «отпугивать потенциальные русские танки».
Журналист отметил, что из-за подобных ограничений Украине не стоит слишком полагаться на обещания США о поставке оружия, в частности, летального.
Напомним, конфликт на Украине между Вооружёнными силами (ВСУ) и ополченцами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик длится с 2014 года.