Украина отрепетировала бои с противником на танках в Харьковской области

Как пишут СМИ, подразделения 92-й отдельной механизированной бригады провели ротные тактические учения с боевой стрельбой. По сценарию учений, военные тренировались отражать наступление противника в Харьковской области. Особенностью этих учений стало то, что впервые были использованы танки Т-64БМ2 для боевой подготовки ВСУ.

По сценарию, противник пересёк госграницу с Украиной и начал двигаться по направлению к стратегически важным объектам. После получения боевого приказа и разведданных, военные выдвинулись в заданный район. Когда они туда прибыли, начали уничтожать противника с помощью всего вооружения: танков Т-64БМ2, бронетранспортёров БТР-4Е, самоходных пушек 2С1 «Гвоздика».