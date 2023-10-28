Украина переделала польские САУ из-за российских «Ланцетов»

Украинские войска модифицировали гаубицы, добавив защитные клетки для защиты от беспилотников-камикадзе. Interia признает, что такие меры ненадежны, хоть и позволяют ограничить повреждения и дать солдатам время на эвакуацию.

Точное количество гаубиц Krab, находящихся в настоящее время на вооружении украинских вооруженных сил, неизвестно, но, по оценкам специалистов, их не менее нескольких десятков, при этом большинство установок было уничтожено «Ланцетами», пишет издание.