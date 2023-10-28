13:10, 28 октября 2023
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Украина переделала польские САУ из-за российских «Ланцетов»Точное число гаубиц неизвестно
Украинские военные продемонстрировали фотографии польских самоходных гаубиц Krab с дополнительной защитой от беспилотников. Это стало ответом на российские «Ланцеты», которые без проблем уничтожают польские гаубицы.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Украинские войска модифицировали гаубицы, добавив защитные клетки для защиты от беспилотников-камикадзе. Interia признает, что такие меры ненадежны, хоть и позволяют ограничить повреждения и дать солдатам время на эвакуацию.
Точное количество гаубиц Krab, находящихся в настоящее время на вооружении украинских вооруженных сил, неизвестно, но, по оценкам специалистов, их не менее нескольких десятков, при этом большинство установок было уничтожено «Ланцетами», пишет издание.