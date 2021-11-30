Украина перепишет население с помощью Apple

Зеленский написал в Twitter, что гордится тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведёт перепись населения в сотрудничестве с Apple. Партнёры подписали важный Меморандум о взаимопонимании. Президент отметил, что цифровизация является безусловным приоритетом для Украины.

Сегодня, 30 ноября, Киев действительно посетили топ-менеджеры Apple. Среди них был директор по информационным технологиям Марк Леннон.

На перепись Украина уже выделила 80 миллионов гривен (около 223 миллионов рублей). Зеленский уже не в первый раз встречается с представителями Apple. Недавно он говорил с гендиректором компании Тимом Куком.

Первой страной, которая провела перепись населения с Apple, является США. Переписчикам тогда дали iPhone 8.