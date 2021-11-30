Украина перепишет население с помощью Apple

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Украина перепишет население с помощью AppleВторая после США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна привлечёт Apple для переписи населения.
Зеленский написал в Twitter, что гордится тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведёт перепись населения в сотрудничестве с Apple. Партнёры подписали важный Меморандум о взаимопонимании. Президент отметил, что цифровизация является безусловным приоритетом для Украины.
Сегодня, 30 ноября, Киев действительно посетили топ-менеджеры Apple. Среди них был директор по информационным технологиям Марк Леннон.
На перепись Украина уже выделила 80 миллионов гривен (около 223 миллионов рублей). Зеленский уже не в первый раз встречается с представителями Apple. Недавно он говорил с гендиректором компании Тимом Куком.
Первой страной, которая провела перепись населения с Apple, является США. Переписчикам тогда дали iPhone 8.
Источник: Twitter