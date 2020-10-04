Наука и технологии
Сегодня 16:58
Украина перевезёт белорусских программистов к себе
Предложила им помощь
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению ІТ-специалистов из Белоруссии. Для программистов и других профессионалов предложат упрощённое оформление вида на жительство.
Зеленский призвал правительство предусмотреть возможность сокращения сроков для получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы Украины.
По указу, срок временного пребывания на территории Украины IT-специалистов из Белоруссии продлят до 180 дней в год. Это касается не только самих специалистов, но и членов их семей.
Также будет оптимизирован порядок получения разрешений на работу и усовершенствована процедура регистрации в налоговой.
Недавно польские власти тоже предложили белорусским IT-специалистам и их семьям помощь в переезде. Польшу назвали безопасной гаванью.