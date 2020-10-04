Украина перевезёт белорусских программистов к себе

Зеленский призвал правительство предусмотреть возможность сокращения сроков для получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы Украины.

По указу, срок временного пребывания на территории Украины IT-специалистов из Белоруссии продлят до 180 дней в год. Это касается не только самих специалистов, но и членов их семей.

Также будет оптимизирован порядок получения разрешений на работу и усовершенствована процедура регистрации в налоговой.

Недавно польские власти тоже предложили белорусским IT-специалистам и их семьям помощь в переезде. Польшу назвали безопасной гаванью.