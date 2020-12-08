Украина показала на видео испытания улучшенного бронетранспортёра

Как пишет «Военное обозрение», БТР-4Е был «обвешан» поплавками во время десантирования. Подобными был оснащён БТР-4М для морской пехоты Военно-морских сил (ВМС) Индонезии. Поплавки нужны из-за большой осадки бронетранспортёра. Корпус машины почти полностью погружается в воду.

Сообщается, что БТР в результате испытаний не затонул. В «Укроборонпроме» отметили, что БТР-4Е способен умело преодолевать любые препятствия, даже водоёмы.

Журналисты напомнили, что БТР-4Е — это разработка украинских специалистов. Машину поставляют в подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии. Она может работать как днём, так и ночью, в различных погодных условиях, даже на полном бездорожье.