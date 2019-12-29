Украина показала свою ракету для лунных миссий

Ракета Mayak-SH-3 сможет нести до 59 тонн полезного груза, Mayak-SH-5 — 93 тонны, Mayak-SH-6 — 109 тонн, Mayak-SH-7 — 125 тонн. Цифры в названиях носителей указаны не просто так: они обозначают количество боковых блоков.

В качестве возможной полезной нагрузки называется украинская космическая транспортная система Земля-Луна-Земля. Её сможет вывести на орбиту Mayak-SH-5.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в мире используется только одна ракета сверхтяжёлого класса — американская Falcon Heavy от SpaceX.

Ранее Украина также показывала собственный вариант лунной базы.