Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива

Об этом компания написала в своем Telegram-канале сегодня, в пятницу. Причина тому, можно предположить, — действия российских властей на Украине.

Отмечается, что Украина планировала отказаться от российских поставок ядерного топлива для своих АЭС ещё год назад. Однако действующий контракт с Россией истекал лишь в 2025 году. Как пишет Naked Science, Украина хотела заменить российское топливо американским. Журналисты ссылаются на меморандум о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции, подписанный между компанией «Энергоатом» и Westinghouse Electric (США).

Ядерное топливо — это материалы, которые используются в ядерных реакторах для осуществления управляемой цепной ядерной реакции деления.