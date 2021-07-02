Украина получила от США устаревшие противотанковые машины

У Украины большие планы на данные машины. Их хотят использовать на одном из южных полигонов на совместных учениях Sea Breeze — 2021. Проблема в том, что LAV-AT были разработаны ещё в конце 80-х годов. Конечно, со временем их модернизировали — даже приспособили к более современным управляемым ракетам TOW-2. Эти ракеты способны поражать цели на дистанции до 3750 метров. Кроме того, стрелять из LAV-AT можно ночью. Экипаж машин состоит из четырёх человек.

Тем не менее военные эксперты считают эти противотанковые самоходные самоходные устаревшими. Они не обладают достаточной защитой, особенно противоминной.