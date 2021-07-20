Украина получила от Турции боевые беспилотники для непрерывного мониторинга Чёрного моря

Первый комплекс Bayraktar TB2 Военно-морские силы (ВМС) Украины получили в июле. Он может «обеспечить непрерывный мониторинг акватории Чёрного и Азовского морей в течение не просто суток, а в режиме 24/7», — пишет «Лента.ру».

Комплекс включает в себя станцию управления, которая может быть выполнена не только в мобильном варианте, но и в стационарном. Её можно даже ставить на корабль. Кроме того, дальность управления украинского Bayraktar TB2 составляет 300 километров. Уточняется, что всё это позволяет комплексу держать под наблюдением всю необходимую акваторию.

Раньше Украина использовала для мониторинга вертолёты и самолёты морской авиации. Самолёт мог действовать в районе только один-два часа.