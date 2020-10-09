Украина попросила Apple и Google заблокировать российские приложения

Как пишет «РИА Новости», служба безопасности обратилась к иностранным компаниям с намерением добиться запрета распространения запрещённых приложений на площадках Play Market и App Store. Журналисты сообщают, что переговоры Украины с корпорациями ещё продолжаются, и в них даже есть «определённые подвижки», по крайней мере, со стороны Apple.

Напомним, в сентябре разработчики «ВКонтакте» сообщили, что украинцы снова могут пользоваться мобильным приложением VK без VPN, благодаря улучшению работы прокси. После этого СМИ написали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предупредил жителей страны о том, что всех пользователей соцсети будут ставить на учёт. Во «ВКонтакте» выступили против таких действий.