Украина построит космопорт в Канаде

Как пишет РБК, партнёры даже заложили «первый камень» космопорта. Этот проект реализует канадская компания Maritime Launch Services. На стартовой площадке в Новой Шотландии будет использоваться украинская ракета-носитель «Циклон 4М». Командный центр стартовой площадки назовут в честь бывшего главы конструкторского бюро «Юг» Александра Дегтярева.

Отмечается, что этот проект «загрузит производственные мощности украинских предприятий».

Напомним, «Циклон-4М» — проектируемая с 2017 года в КБ «Южное» двухступенчатая ракета-носитель среднего класса. Ракета сможет выводить на орбиту высотой 450 километров 3700 килограммов груза, а на орбиту высотой 1200 километров — 3000 килограммов.