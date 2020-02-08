Украина построит военные базы по стандартам НАТО на Донбассе

Одна база должна будет расположиться в Мариуполе, а вторая — в Северодонецке. Правда, когда объекты будут построены, пока неизвестно.

«Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле», — заявил Загороднюк.

Напомним, вступление Украины в Североатлантический Альянс прописано в Конституции страны. Ранее Загороднюк говорил, что у Украины есть «пятилетний опыт войны с Россией», и это даёт стране «неоспоримые преимущества» при вступлении в НАТО.