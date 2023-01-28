Украина потребовала от западных стран 24 истребителя

Приоритет Воздушные силы ВСУ отдают американским F-16, хотя рассматриваются и шведские Gripen и французские Rafale. Но для покупки последних у Украины нет денег.

При этом Украине необходима разветвлённая сеть безопасных военных аэродромов. Их необходимо строить в ближайшее время, но, по оценкам Объединённого королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны, это проект вряд ли осуществим, пока на Украине проводится российская СВО.

По заявлениям Юрия Игната, несмотря на все оценки, в стране уже строятся секретные базы, а для военных целей будут использоваться гражданские аэропорты.