Украина потребовала от западных стран 24 истребителя

Украина потребовала от западных стран 24 истребителяВ приоритете американские F-16
Французское издание El Pais со ссылкой на официального представителя командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрия Игната сообщает, что Украина намерена добиться от западных стран поставки дальнобойных ракет и 24 истребителей.
Фото: Placepic.ru
Приоритет Воздушные силы ВСУ отдают американским F-16, хотя рассматриваются и шведские Gripen и французские Rafale. Но для покупки последних у Украины нет денег.
При этом Украине необходима разветвлённая сеть безопасных военных аэродромов. Их необходимо строить в ближайшее время, но, по оценкам Объединённого королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны, это проект вряд ли осуществим, пока на Украине проводится российская СВО.
По заявлениям Юрия Игната, несмотря на все оценки, в стране уже строятся секретные базы, а для военных целей будут использоваться гражданские аэропорты.