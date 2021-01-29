Украина предложила закрыть интернет-магазин за книги антиукраинского содержания в продаже

По словам Олейника, для внесения в санкционный список достаточно уже того, что на wildberries.ua продаются книги, хотя компания не имеет свидетельства о внесении в Госреестр субъектов издательского дела. Также Олейник сообщил, что с украинских продаж Wildberries платит налоги в России.

Помимо того, что на wildberries.ua продаётся «антиукраинская литература», Олейника смущает ценовая политика интернет-магазина. «Неизвестно, как это достигается, но предлагаемая „Wildberries.ua“ издательская продукция во многих случаях отмечается неестественно низкими ценами, к тому же доставляется бесплатно», — отметил Олейник.

Сообщается, что Госкомтелерадио предложило Министерству культуры и информационной политики заблокировать ресурсы Wildberries.