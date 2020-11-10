Украина представила ударный беспилотник «Сокол-300»

Как пишет «Лента.ру», разработкой беспилотного аппарата на Украине занимались полтора года. Стоимость же его оценивается в 45,6 млн гривен (около 124 млн рублей). Впрочем, при серийном производстве она уменьшится на 30-40%.

Беспилотник «Сокол-300» оснастили украинской оптико-электронной станцией. Двигатели тоже будут использоваться украинские — АИ-450Т2 и МС-500В-05С/СЕ, а ещё австрийские Rotax 914. Если применять первый двигатель в списке, то максимальная скорость аппарата составит 580 километров в час, продолжительность полёта — пять часов, а дальность — 1300 километров. Радиус действия «Сокол-300» составил 150 километров при прямой радиосвязи. Расширяется до 300 километров с радиоретранслятором. Беспилотник способен поднять более полутонны полезной нагрузки.