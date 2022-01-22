Украина приняла американский самолёт с крупной партией оружия и боеприпасов

«Военное обозрение» пишет об этом со ссылкой на пресс-службу посольства США в Киеве. Сообщается, что общий вес военного груза превышает 90 тонн. По некоторой информации, были доставлены боеприпасы для «защитников страны на передовой».

Это первая партия по программе поддержки, недавно принятой президентом США Джо Байденом для Украины. В посольстве также отметили, что в прошлом году США предоставили Украине военную помощь на сумму более $650 млн, а с 2014 года страна в этих целях получила $2,7 млрд. При этом американская сторона готова «предоставить Украине гораздо больше».