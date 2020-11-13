Украина присоединилась к американской лунной программе

Об этом сообщило само украинское космическое ведомство, пишет ТАСС. Украина подписала договорённости о «принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космическим агентствам других стран — участниц программы».

В итоге Украина стала девятой страной, которая присоединилась к Artemis. Сообщается, что страна располагает всеми научно-техническими возможностями, чтобы стать партнёром NASA.

Стоит отметить, что Россия решила не участвовать в американском проекте создания окололунной станции. Как говорил Рогозин, этот проект в основном будет решать задачи американской стороны. Россия готова участвовать только на равных правах с NASA.