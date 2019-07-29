Украина призналась в стопроцентной военной поддержке от США

Дипломат не уточнил спецификации вооружений. Он подчеркнул, что их покупка стала возможной, благодаря доверию к Украине, которое сформировалось после 2015 года, а также изменениям в украинском законодательстве.

В первую очередь, Украине было необходимо обеспечить Министерству оборону возможность прямой закупки вооружений за рубежом. Преимущественно у США. Так как страна — главный поставщик военной помощи для Украины в последнее время. Посол также назвал США стратегическим партнёром Украины, а взаимодействие стран, по его словам, уже не зависит от политических процессов в них.