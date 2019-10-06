Украина продолжает отправлять на Донбасс дроны с боеприпасами

Как сообщает «Звезда», квадрокоптер нёс на себе мину калибра 60-мм натовского образца. Народная милиция ДНР трактовала данный факт однозначно: «Это в очередной раз указывает на основного заказчика и спонсора этой войны, развязанной украинскими марионетками Запада».

На фото милиция показала уцелевший хвостовик от мины. При стрельбе из миномёта же хвостовики, как правило, раскалываются. В «Звезде» отметили, что использование таких мин украинские формирования отрицают.

Напомним, в августе подразделения ПВО в ДНР уничтожили дрон, нёсший на себе гранату ВОГ-17. Тогда, по предположениям Народной милиции, целью беспилотника был населённый пункт Ленинское.